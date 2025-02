Vacinação em dia dos alunos ajuda a prevenir a proliferação de doenças na volta às aulas

Com o fim das férias próximo, pais e responsáveis de crianças devem ficar atentos à caderneta de vacinação. A imunização em dia ajuda a prevenir a proliferação de doenças no ambiente escolar, já que o convívio com outros alunos pode aumentar o risco de transmissão de doenças. No ano passado, das 19 vacinas do calendário oficial, só duas atingiram a meta de imunização.