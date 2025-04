Vacinação nas escolas começa com meta de imunizar 90% de crianças e adolescentes até 15 anos

A campanha de vacinação nas escolas começou, nesta segunda-feira (14), em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% de crianças e adolescentes com até 15 anos. Mais de 100 mil instituições de ensino participam da iniciativa. O programa oferece imunização contra tríplice viral e bacteriana, além de vacinas contra a influenza, febre amarela, meningite e HPV, de acordo com a faixa etária dos alunos. O objetivo é vacinar 30 milhões de estudantes com até 15 anos. Na capital gaúcha, 67 mil alunos devem ser vacinados.



