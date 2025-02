Vasco entra com pedido de recuperação judicial para tentar renegociar dívida de R$ 1,4 bilhão

O Vasco entrou com um pedido de recuperação judicial para tentar renegociar uma dívida de R$ 1,4 bilhão. A estratégia é organizar as finanças para atrair novos investidores. A medida deve proteger o clube de bloqueios judiciais, que possam comprometer as operações.



