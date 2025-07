Veja a previsão do tempo desta quarta (16) para todo o Brasil

Várias regiões do Sul e do Sudeste do país amanheceram encobertas por um forte nevoeiro, causado por temperaturas mais baixas, umidade elevada e ventos fracos. Em Curitiba (PR) e na capital paulista, a quarta-feira (16) pode começar com nuvens baixas e visibilidade reduzida. Depois, o sol aparece e os termômetros sobem. Em Salvador (BA), tempo instável com previsão de chuva à tarde. O avanço de uma nova frente fria favorece o retorno das instabilidades sobre o Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste e Sudeste, uma circulação de ventos em níveis mais altos da atmosfera mantém o tempo firme e seco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!