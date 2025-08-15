Veja a previsão do tempo para esta sexta (15)

Pela primeira vez na história, a Defesa Civil de São Paulo enviou mensagens para moradores de 82 cidades do interior do estado com alerta de risco elevado para incêndios e baixa umidade do ar. Em São Paulo pode garoar na madrugada. Pela manhã, sol entre nuvens e à tarde faz até 21 graus. Em João Pessoa, tempo instável, com pancadas de chuva que podem ser mais fortes. Máxima de 26 graus. Hoje, os estados de Pernambuco, Amazonas e Pará registraram os maiores volumes de chuva do país. Nesta sexta, a frente fria reforça as instabilidades no litoral da Bahia. Os ventos na costa formam nuvens de temporal entre Sergipe e o Ceará. Do Amazonas até o Pará, em Roraima e no Amapá, o calor e a umidade provocam pancadas mais intensas. E/entre os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro, previsão de chuva moderada. No interior do Brasil, tempo seco e quente.



