Veja a previsão do tempo para este domingo (13) em todo o país

Choveu intensamente em Mato Grosso do Sul e Paraná, com previsões de continuidade devido às instabilidades do Paraguai. Em São Paulo , há previsão de mudança no tempo, com risco de chuva forte à noite e máxima de 28 graus. O Rio de Janeiro mantém clima firme, podendo atingir 30 graus. Neste domingo (13), uma frente fria intensificará as chuvas no Sul e no interior do Nordeste. Em Porto Alegre, a temperatura será de 25 graus, enquanto Vitória e Aracaju alcançam 30 graus. Em Campo Grande, 27 graus, e Manaus chega a 29.



