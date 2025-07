Veja a previsão do tempo para este sábado (26)

O último fim de semana de julho ainda será de tempo seco em boa parte do país. Em Cuiabá e em Goiânia, sábado (26) de tempo firme, com predomínio de sol e alerta para baixa umidade do ar. Faz calor de 37 e de 31 graus. A capital paulista pode amanhecer com nevoeiro. Durante o dia, esquenta até os 27. Amanhã, a circulação de ventos na atmosfera e o avanço de uma frente fria sobre o oceano provocam temporais no Rio Grande do Sul. Entre o litoral do Amapá e do Pará, o encontro de ventos dos dois hemisférios intensifica as pancadas de chuva.



