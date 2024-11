Veja a previsão do tempo para o feriado prolongado em todo o Brasil

Nesta semana, muita gente viajou ou vai viajar para aproveitar o último feriado prolongado do ano. A Marinha do Brasil e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiram um alerta para ventos costeiros que podem chegar até 70 quilômetros por hora no litoral gaúcho. Além do litoral, há alertas para o interior do continente. Entre São Paulo, o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, a quantidade de água pode causar estragos. Amanhã (16), a circulação de ventos forma nuvens carregadas de norte a sul do país. No interior do Nordeste, o sol volta a predominar e a umidade do ar cai.