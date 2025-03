Veja como fica o tempo nesta quinta (6)

Faz um mês que as temperaturas na cidade de São Paulo não ficam abaixo dos 30ºC. A grande massa de ar quente vai continuar mantendo as temperaturas altas em todo o centro-sul do país. Na capital paulista, destaque para os dias ensolarados, com poucas nuvens e termômetros entre os 32ºC e os 34ºC. É baixa a chance de chuva, mas pode ocorrer de forma rápida e em pontos isolados. Há previsão para temporais nas regiões Norte e Nordeste. Já entre o Centro-Oeste, Sudeste e Sul, os termômetros vão marcar altas temperaturas.



