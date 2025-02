Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta quarta (19)

As capitais do Sudeste serão as mais quentes do Brasil nesta quarta (19). Em São Paulo e em Vitória, esquenta até os 34°C e depois chove em ponto isolados com raios e ventania. No Rio de Janeiro, tempo firme com até 37°C. Os ventos em vários níveis da atmosfera formam as nuvens de temporal entre Santa Catarina, Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. A chuva forte também continua sobre o Amazonas, Pará, Maranhão e Amapá.



