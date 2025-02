Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta quarta (29)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuva intensa para todas as regiões do Brasil na quarta (29). Cerca de 3,5 mil municípios, de Norte a Sul, devem entrar na rota dos temporais, formados devido ao ar quente e úmido que vem da região da Amazônia. No Sudeste, a chuva mais pesada está prevista para as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.