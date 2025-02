Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta quinta (6)

O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas para cerca de mil municípios do Nordeste. Nesta quinta (6), as capitais Natal, São Luís e Recife podem registrar os maiores volumas. Em Curitiba e São Paulo, as pancadas típicas de verão marcam presença no fim da tarde. Em Brasília, dia ensolarado e sem chuva.