A previsão do tempo indica sol no Sudeste e Nordeste até quarta (20). O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas em mais de 1,8 mil municípios. As capitais Curitiba (PR), Cuiabá (MT) e Palmas (TO) enfrentam chuva pesada. A temperatura varia entre 25 a 37 graus em diferentes regiões.