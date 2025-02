Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta terça (25)

A combinação de calor com umidade deve formar instabilidades pelo país nesta terça (25). A chuva pode sair sobre todas as regiões, com maior risco de temporal no interior do Brasil. Há alertas desde Mato Grosso do Sul até o Maranhão e no interior do Amazonas. Na capital paulista, esquenta até os 33°C e chove em pontos isolados.



