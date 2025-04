Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta terça (29)

A semana começou com queda nas temperaturas e chuva. Nesta terça-feira (29), faz frio no centro-sul do país e um tempo chuvoso no Norte e Nordeste. Após a passagem de uma frente fria, uma nova massa de ar avança pelo continente, diminuindo as temperaturas. Pode gear nos três estados do Sul. Nas áreas mais altas das serras gaúcha e catarinense, a temperatura pode ficar abaixo de 0ºC. O frio também chega a Porto Alegre, São Paulo e Campo Grande. Na capital paulista, ainda pode garoar de madrugada e no início da manhã. Na região Norte, chove em todos os estados, com os maiores volumes previstos para o Amazonas, Acre e Roraima.



