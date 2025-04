Veja qual é a previsão do tempo para este final de semana

No próximo sábado (26), as instabilidades se deslocam em direção a Goiás e Minas Gerais, e o tempo fica mais estável entre o Sul e o Sudeste. No Rio de Janeiro, chove pela manhã e o sol aparece à tarde e deixa o tempo abafado. Uma nova frente fria chega à região Sul com ventania e chuva. Nesta sexta-feira (25), a chuva pesada caiu sobre o Maranhão, interior de São Paulo e Rio de Janeiro.



