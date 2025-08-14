Vendas do comércio registram terceiro mês consecutivo de queda

As vendas do comércio registraram o terceiro mês consecutivo de queda. O recuo em junho foi de 0,1%, na comparação com maio. Houve redução do crédito por causa da alta dos juros. Mas em relação a junho do ano passado, houve crescimento de 0,3%. E no acumulado do 1º semestre, as vendas aumentaram 1,8%. Os dados são da pesquisa mensal de comércio, divulgada nesta quarta-feira (13) pelo IBGE.



