Vendaval de dois minutos provoca estragos em SC

Um vendaval de apenas dois minutos provocou estragos em Santa Catarina. Casas foram destelhadas e postes foram derrubados. Apesar do susto e dos prejuízos, não houve registro de feridos. A Defesa Civil segue em alerta, já que existe risco para novos temporais com ventania e até queda de granizo nessa região do estado até amanhã (5).



