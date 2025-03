Vice-cônsul da Colômbia baleada durante tentativa de assalto em SP passa por cirurgia

É estável a saúde da vice-cônsul, Claudia Ortiz Vaca, atingida por uma bala em uma área nobre da capital paulista. Até agora, somente um suspeito foi preso. Momentos antes, os criminosos tentaram assaltar uma empresária, que estava no banco de trás de um táxi. A colombiana, de 30 anos, foi socorrida e levada para um hospital na zona sul de São Paulo. Segundo nota do Consulado colombiano, ela foi submetida a uma cirurgia e o estado de saúde dela é estável.



