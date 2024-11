Vice-presidente do PT do DF é denunciado por violência sexual contra duas adolescentes

O vice-presidente do PT do Distrito Federal, Wilmar Lacerda, foi denunciado por violência sexual contra duas adolescentes. Ele foi preso em 24 de outubro, depois que uma investigação apontou o envolvimento dele em um esquema de contratação de menores de idade para programas sexuais. Ele foi afastado das atividades do partido. Wilmar está detido no Complexo Penitenciário da Papuda, mas a defesa dele nega as acusações.