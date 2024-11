Vitória de Trump deve representar aumento de tarifas de importação sobre produtos asiáticos

Durante a campanha, o candidato Donald Trump prometeu impor tarifas de até 20% sobre as importações dos países asiáticos e de 60% sobre a China. Nesta quarta (6), já houve desvalorização de ações de empresas chinesas, principalmente as de tecnologia. Mesmo assim, os líderes do Japão, Coreia do Sul, Índia e Taiwan já enviaram mensagens de saudação ao novo presidente.