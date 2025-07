Vitória demite Thiago Carpini e anuncia Fabio Carille como novo técnico

Mais um técnico da série A do Brasileirão foi demitido. Depois de um ano e dois meses, Thiago Carpini não é mais o treinador do Vitória que não perdeu tempo e contratou Fabio Carille para a sequência da temporada. Carpini não resistiu à eliminação para o Confiança de Sergipe, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Hoje (9), o Vitória anunciou a demissão com um agradecimento ao trabalho feito no clube. O treinador foi o décimo primeiro técnico demitido desde o início do Brasileirão.



