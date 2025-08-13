Zelensky afirma não reconhecer nenhuma decisão entre Trump e Putin sem a participação da Ucrânia

O presidente Volodymyr Zelensky disse nesta terça-feira (12) que não vai reconhecer nenhuma decisão tomada na reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, sem a participação da Ucrânia. Países da União Europeia emitiram um comunicado em apoio aos ucranianos. O texto defende que a Ucrânia seja incluída nas negociações de paz e que a integridade territorial do país seja respeitada. 26 nações do bloco assinaram o documento. Só a Hungria ficou de fora. A declaração foi divulgada depois que o presidente dos Estados Unidos afirmou que os dois países terão que "Trocar territórios" para encerrar o conflito. Nesta terça-feira (12), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia não busca encerrar a guerra, mas, pelo contrário, se prepara para uma nova ofensiva contra o país. Zelensky também voltou a rejeitar a proposta de ceder territórios do país, como foi proposto pela Rússia para acabar com a guerra.



