Zelensky rejeita proposta de cessar-fogo de três dias com a Rússia

O presidente da Ucrânia da Ucrânia , , Volodymyr Zelensky, rejeitou uma proposta de cessar-fogo de três dias com a Rússia . A pausa ocorreria durante a comemoração pelo fim da Segunda Guerra em Moscou, na semana que vem. A expectativa é de que 20 líderes acompanhem Putin no desfile que lembra a vitória dos russos contra a Alemanha Nazista. Lula já confirmou presença no evento.



