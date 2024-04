Arroz de carne? Cientistas produzem em laboratório um tipo de arroz enriquecido com células bovinas Ideia era criar um alimento rico em proteína e que fosse mais barato do que a carne

Cientistas da Coreia do Sul produziram em laboratório um tipo de arroz enriquecido com células bovinas. A ideia era criar um alimento rico em proteína e que fosse mais barato do que a carne.