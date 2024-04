Investigação do caso Marielle é enviada ao STF após suposto envolvimento de autoridade com foro A apuração está sob sigilo e não há informação de quem seria essa pessoa

As investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal após ser identificado um suposto envolvimento no caso de uma autoridade com foro privilegiado. A apuração está sob sigilo e não há informação de quem seria essa pessoa. O crime completou seis anos nesta quinta (14).