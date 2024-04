Palmeiras e Santos acertam os últimos detalhes para a grande final do Paulistão no domingo (7) O Peixe treinou, nesta sexta (5), em um clima descontraído

Faltam dois dias para a grande final do Paulistão! No domingo (7), às 18h, a bola rola para Palmeiras e Santos, mas a transmissão da RECORD para todo o Brasil começa às 17h30. O Peixe treinou, nesta sexta (5), em um clima descontraído, mas as aparências enganam. Do outro lado, os palmeirenses contam com o apoio da torcida para conquistar o terceiro Paulistão consecutivo.