Violência contra a mulher no Brasil atinge níveis alarmantes

RESUMO DA NOTÍCIA No último ano, quase 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, o maior número desde a tipificação do crime.

Mais de 257 mil casos de violência contra a mulher foram registrados, com aumento nas denúncias de violência psicológica.

Cerca de 60% dos feminicídios ocorreram no ambiente doméstico, com 63% das vítimas sendo negras e 70% entre 18 e 44 anos.

Uma mulher foi estuprada a cada seis minutos, evidenciando a vulnerabilidade constante das mulheres em ambientes considerados seguros.

Entenda as consequências físicas e psicológicas no dia a dia de mulheres que sofreram agressões

No último ano, quase 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, registrando o maior número desde a tipificação desse crime na legislação nacional. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a maioria das agressões ocorre dentro de casa, com companheiros ou ex-companheiros sendo os principais agressores.

O levantamento aponta mais de 257 mil casos de violência contra a mulher registrados no ano passado. Houve um aumento significativo nas denúncias de violência psicológica, passando de 80 mil para mais de 95 mil em um ano. As tentativas de feminicídio também cresceram, com mais de 3.800 mulheres atacadas, quase 20% a mais que no ano anterior.

Em 18 estados, o número de feminicídios aumentou, com cerca de 60% dos crimes ocorrendo no ambiente doméstico. O perfil das vítimas revela que 63% são negras e mais de 70% têm entre 18 e 44 anos. Além disso, uma pessoa foi estuprada a cada seis minutos no Brasil em 2024.

Esse cenário destaca a vulnerabilidade contínua das mulheres em ambientes considerados seguros e reforça a necessidade urgente de monitorar e combater a violência doméstica efetivamente.

