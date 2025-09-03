Advogado de Nogueira cita sogra e provoca risos em julgamento da trama golpista no STF Andrew Farias parafraseou a sogra ao criticar os termos usados pelo Ministério Público na denúncia Julgamento de Bolsonaro e aliados|Do R7 03/09/2025 - 12h31 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h54 ) twitter

Andrew Farias citou a sogra durante sustentação no julgamento da trama golpista Rosinei Coutinho/STF-03.09.25

O advogado Andrew Farias, que defende o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, protagonizou um momento de descontração no julgamento da chamada trama golpista na 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal ). Durante a sustentação oral nesta terça-feira (3), ele parafraseou a sogra ao criticar os termos usados pelo Ministério Público na denúncia.

“Eu lembro minha sogra, que fala: ‘às vezes as palavras são como um punhal, uma arma, machucam, doem’. E por que lembrei da minha querida sogra?”, explicava Farias, quando foi interrompido pelo ministro Flávio Dino: “Eu estou curioso”, brincou. Alexandre de Moraes entrou na sequência: “A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal?”, questionou, também em tom de descontração.

Entre risos no plenário, o advogado negou que as palavras da sogra sejam como um punhal e completou: “Minha querida sogra, tenho um amor profundo por ela. Honestamente, ela me trata muito melhor do que eu mereço, tenho amor profundo por ela”.

Na sequência, Farias continuou o raciocínio, dizendo que as palavras usadas pelo Ministério Público foram duras no trecho da denúncia em que o órgão cita uma reunião convocada por Nogueira, em 14 de dezembro de 2022, com o objetivo de “pressionar os comandantes militares a aderirem a uma insurreição”.

Segundo sustentou Farias, nenhum dos comandantes militares foi pressionado.

Ao final da sustentação, Dino arrematou a brincadeira, fazendo referência ao celular de Farias, que tocou durante a fala, fazendo com que o advogado recusasse a ligação no meio do discurso. “Não esqueça de atender ao telefone. Era sua sogra”, brincou.

“Eneida” e “Juca Pirama”

Durante a argumentação da defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, réu no julgamento sobre a trama golpista, o advogado Andrew Fernandes citou poemas como “Eneida” e “Juca Pirama” para provar a inocência do militar. Segundo ele, a ‘prova dos 9′ de que o general não fazia parte de uma organização criminosa era o fato dele ter “sofrido ataques”.

LEIA MAIS: Defesa usa poemas como ‘prova dos 9′ de que Paulo Sérgio é inocente: ‘Sofreu ataques’

O advogado contestou, ainda, as acusações e reafirmou a postura “democrática” do cliente, além do posicionamento contrário ao golpe de Estado.

“Ele atuou ativamente para demover o ex-presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Ele não fazia parte dessa organização criminosa”, afirmou na sustentação.

