Advogado de Bolsonaro afirma que não conhece a íntegra do processo: ‘Bilhões de documentos’

Defesa de Jair Bolsonaro foi a terceira a falar nesta quarta-feira Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 02/09/2025

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, afirmou nesta quarta-feira (4) que não conhece a íntegra do processo sobre a trama golpista.

“Não conheço a íntegra desse processo. Em uma instrução de menos de 15 dias, não tive como analisar o conjunto de provas, estamos falando de bilhões de documentos. A instrução começou em maio e estamos em setembro”, disse durante a sustentação oral.

Vilardi também criticou a forma pela qual as provas obtidas pela Polícia Federal foram disponibilizadas às defesas dos réus, fato que também foi questionado pela defesa do general Augusto Heleno.

‌



Além disso, a defesa de Bolsonaro pontuou a ausência de provas conta o ex-presidente, além de questionar a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens.

“O presidente, a quem represento, foi arrastado para esses fatos. Quero demonstrar cuidadosamente que, tratando da questão da violência, ele não atentou contra o Estado democrático de direito. Não existe uma única prova, nenhuma prova, que o ligue [ao plano] Punhal Verde e Amarelo, à operação boleta ou aos eventos de 8 de Janeiro”, disse.

‌



Delação não é ‘confiável’

Vilardi também pontuou que Cid “mudou de versão diversas vezes” em 15 a 16 depoimentos. " E isso não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal que apontam inúmeras contradições”, afirmou.

“Nessas conversas, ele próprio revelou que foi induzido, que não agiu por vontade própria, e que a autoridade tentou conduzir sua fala. Essas declarações repetem o que já havia sido registrado anteriormente, reforçando que a delação não é confiável”, defendeu.

‌



