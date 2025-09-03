Defesa usa poemas como ‘prova dos 9′ de que Paulo Sergio é inocente: ‘Sofreu ataques’ Fala foi feita durante o segundo dia do julgamento dos réus do ‘núcleo crucial’ da trama golpista Brasília|Do R7 03/09/2025 - 12h10 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h17 ) twitter

STF realiza o segundo dia do julgamento nesta quarta Ton Molina/STF

Durante a argumentação da defesa do general Paulo Sério, réu no julgamento sobre a trama golpista, o advogado Andrew Fernandes citou poemas como “Euridas” e “Juca xxx” para provar a inocência do militar. Nesta quarta-feira (3), o STF (Supremo Tribunal Federal) realiza o segundo dia do julgamento do “núcleo crucial”.

“Acredito que o ministro Fux, que eu já vi trazer os versos de Gonçalves Dias algumas vezes e tem uns versos de Gonçalves Dias que eu gosto muito, que é aquele Juca Pirama. Diz mais ou menos assim: Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte e digo eu, sou filho do nordeste”, disse.

A fala foi feita ao comparar a “força” e história de vida do general Paulo Sérgio com o trecho do poema. Segundo Fernandes, o militar “tomou uma decisão difícil ao ter que sair de casa para estudar em um internato longe da família.

Além do poema de Dias, o advogado usou “Eneida” de Vigílio para dar continuidade a sua sustentação. “Eu ousaria dizer que o grande Virgílio da Eneida se olhasse para o general Paulo Sérgio, essa decisão difícil que teve que tomar aos 11 anos, falaria para ele: ´Você fez bem. Muito bem, general Paulo Sérgio’. E como ele diz na Eneirda: ‘Cresce em valor, meu jovem, que assim que nós chegamos aos astros’.

‌



Nesta fala, Fernandes atribui ao sucesso na carreira do militar.

Moraes e Gonet

No primeiro dia de julgamento, que ocorreu nesta terça-feira (2), a sessão foi marcada pela leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes e pela sustentação oral pela PGR (Procuradoria-Geral da República.

‌



O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou suas argumentações. Ele analisou que um golpe pode vir de fora da estrutura de poder ou de dentro, como já foi provado historicamente.

O PGR afirmou que o “golpe já estava em curso” durante reuniões ministeriais feitas durante o governo Bolsonaro. “Quando o presidente e o ministro da defesa reúnem os comandantes das forças armadas, que estão sob sua direção, a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização”, disse.

‌



“Esses eventos desvendam não uma maquinação desgarrada da realidade prática, tampouco meros atos de cogitação, mas a colocação em marcha de um plano de operação antidemocrática, ofensiva ao bem jurídico tutelado pelo Código Penal”, continuou o PGR.

Já Moraes, disse que o país e o STF lamentam que tenha se tentando um golpe de Estado, mas que a sociedade e as instituições mostraram força e resiliência. Também defendeu que o julgamento seguiu o devido processo legal, com ampla defesa e o contraditório.

“Havendo prova da inconsciência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, estes serão absolvidos. Assim se faz a Justiça”, declarou.

