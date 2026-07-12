Mega-Sena acumula de novo e poderá pagar R$ 25 milhões na terça; veja os números
Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, nas lotéricas, site ou aplicativo da Caixa
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (11), em São Paulo. O concurso 3.030 teve os seguintes números sorteados: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58.
Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 425 milhões no próximo concurso, na quinta-feira (14).
Os 5 acertos tiveram 41 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 42.373,42 para cada. Já os 4 acertos registraram 2.983 vencedores, que receberão cada um R$ 960.
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 20h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Ou fazer a aposta pelo site ou aplicativo da Caixa. O resultado é anunciado às 21h.
Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.
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