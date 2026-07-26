Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 78 milhões; veja os números Concurso 3.036 da loteria não teve apostas vencedoras com as seis dezenas

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Edu Garcia/R7 - 18.11.2022/Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

A Caixa sorteou na manhã deste domingo (26) o concurso 3.036 da Mega-Sena, com prêmio estimado de R$ 70 milhões. Os números sorteados foram: 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50. Ninguém acertou as seis dezenas, então o prêmio subiu para R$ 78 milhões para o próximo sorteio, programado para terça-feira (28).

A quina teve 92 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 28.109,79 para cada uma delas. Já a quadra registrou 7.263 ganhadores. Cada um deles vai levar para casa R$ 586,92.

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Saiba como concorrer

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 20h de segunda a sábado e marcar de seis a 15 números no volante. Ou fazer a aposta pelo site ou aplicativo da Caixa.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

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