Mega-Sena: veja os números sorteados do concurso que vai pagar prêmio de R$ 164 milhões Números do certame 3.042, em ordem de divulgação, foram: 02 – 35 – 53 – 10 – 40 – 05

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O concurso 3.042 da Mega-Sena sorteou os números: 02, 35, 53, 10, 40, 05.

O prêmio estimado é de R$ 164,8 milhões, mas ainda não se sabe se houve ganhadores.

Apostas podem ser feitas até as 20h nos dias de semana e até as 22h aos sábados.

Os sorteios ocorrem às terças, quintas e domingos, com diferentes horários de anúncio de resultados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 165 milhões neste domingo Divulgação/Caixa

A CEF (Caixa Econômica Federal) sorteou, neste domingo (9), os números do concurso 3.042 da Mega-Sena, que deverá pagar um prêmio de R$ 164,8 milhões. Os números sorteados, na ordem, foram: 02 – 35 – 53 – 10 – 40 – 05.

A Caixa ainda faz o rateio e, por isso, não informou se houve ganhadores.

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As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

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Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

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