Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Mega-Sena: veja os números sorteados do concurso que vai pagar prêmio de R$ 164 milhões

Números do certame 3.042, em ordem de divulgação, foram: 02 – 35 – 53 – 10 – 40 – 05

Loterias|Do R7

  • Google News

Adicione como fonte preferencial no Google

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O concurso 3.042 da Mega-Sena sorteou os números: 02, 35, 53, 10, 40, 05.
  • O prêmio estimado é de R$ 164,8 milhões, mas ainda não se sabe se houve ganhadores.
  • Apostas podem ser feitas até as 20h nos dias de semana e até as 22h aos sábados.
  • Os sorteios ocorrem às terças, quintas e domingos, com diferentes horários de anúncio de resultados.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 165 milhões neste domingo Divulgação/Caixa

A CEF (Caixa Econômica Federal) sorteou, neste domingo (9), os números do concurso 3.042 da Mega-Sena, que deverá pagar um prêmio de R$ 164,8 milhões. Os números sorteados, na ordem, foram: 02 – 35 – 53 – 10 – 40 – 05.

A Caixa ainda faz o rateio e, por isso, não informou se houve ganhadores.


As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.


Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).


Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Search Box

Busque no R7

 

Caixa (Caixa Econômica Federal)

Mega-Sena

Federal (loterias)

Brasil

Record

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da RECORD, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.