Mega-Sena: veja os números sorteados do concurso que vai pagar prêmio de R$ 164 milhões
Números do certame 3.042, em ordem de divulgação, foram: 02 – 35 – 53 – 10 – 40 – 05
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A CEF (Caixa Econômica Federal) sorteou, neste domingo (9), os números do concurso 3.042 da Mega-Sena, que deverá pagar um prêmio de R$ 164,8 milhões. Os números sorteados, na ordem, foram: 02 – 35 – 53 – 10 – 40 – 05.
A Caixa ainda faz o rateio e, por isso, não informou se houve ganhadores.
As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.
Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.
Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.
Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.
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