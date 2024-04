Microsoft revoluciona assistente virtual com GPT-4 Turbo

Alto contraste

Em postagem feita no X (antigo Twitter), Mikhail Parakhin, atual CEO de publicidade e serviços da Web da Microsoft, confirmou que a versão gratuita do Copilot, o novo assistente virtual do Windows, contará com o GPT-4 Turbo, a mais nova versão da Inteligência Artificial que alimenta o ChatGPT, da OpenAI.

