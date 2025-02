Acidente deixa ao menos 50 feridos no Norte de Minas Vítimas viajavam em ônibus, que bateu de frente com carreta; Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar as causas da batida Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 22/01/2025 - 21h24 (Atualizado em 23/01/2025 - 07h15 ) twitter

Helicóptero dos bombeiros socorreu motorista da carreta





Ao menos 50 pessoas ficaram feridas, sendo quatro em estado grave, em um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta, que bateram de frente, por volta de 15h desta quarta-feira (22), na BR-365, na região rural de Coração de Jesus, no Norte de Minas, a 464 KM de Belo Horizonte.

De acordo com os Bombeiros, as vítimas receberam os primeiros socorros ainda na rodovia e foram sorridas hospitais da região. Ao todo, quatro equipes dos bombeiros e sete do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam no resgate das vítimas.

Ainda segundo os bombeiros, na carreta estava apenas o motorista, que ficou preso às ferragens. Ele foi desencarcerado com uso de equipamentos especiais e levado pelo helicóptero dos bombeiros até o Hospital da Santa Casa de Montes Claros.

‌



Viagem

A carreta carregada com cervejas seguia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, para Feira de Santana, na Bahia. Já o ônibus de turismo viajava do Ceará para Oswaldo Cruz/SP. Por conta do acidente, o trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado.

‌



Após a condução das vítimas, foi necessário deslocamento de uma nova unidade dos bombeiros ao local para realizar a eliminação de perigo de derrapagem em virtude do óleo dos veículos que ficou impregnado na pista. Não se sabe ainda o que poderia ter causado o acidente. A perícia da Polícia Civil esteve no local e em até 30 dias deve informar as causas do acidente.