Advogado, do Rio de Janeiro, é morto a golpes de faca no centro de BH Marvio Ludolf, de 43 anos, veio para a capital mineira prestar concurso para delegado da Polícia Civil Minas Gerais|Do R7, com Juliana Dias, da Record Minas 27/01/2025 - 07h48 (Atualizado em 27/01/2025 - 07h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vítima e amigo passavam por praça, quando viram uma confusão e decidiram descer do carro Reprodução/Record Minas

Um homem, de 25 anos, foi preso, neste domingo (26), suspeito de matar a facadas um advogado, de 43 anos, na Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (25).

Segundo o Boletim de Ocorrência, Marvio Blanco Ludolf, voltava com um amigo policial civil, de uma boate, em um carro por aplicativo, quando passaram nas redondezas da praça, por volta de 3h25 da madrugada. Ao verem uma confusão no local, eles pediram para o motorista parar e desceram do veículo.

Quando os policiais militares chegaram ao local, encontraram o advogado ferido caído ao chão e várias pessoas no local, mas nenhuma soube explicar o que exatamente havia acontecido. A vítima, que ainda estava consciente, sofreu vários golpes de faca, mas não soube dizer quem havia dado os golpes. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros, constatando duas perfurações no tórax.

O policial civil, amigo da vítima, foi quem relatou onde eles estavam antes do crime e a decisão de parar na praça ao verem a confusão, mas alegou não ter visto o momento em que o advogado foi golpeado. O advogado foi levado para o Hospital João 23, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima, que era natural do Rio de Janeiro, veio para Belo Horizonte para prestar o concurso promovido pela PCMG. O advogado ia concorrer a uma vaga para o cargo de delegado de polícia.