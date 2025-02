Mulher passa mal ao volante, bate em caminhonete e invade pista do Move em BH Acidente ocorreu no início da tarde, altura do Bairro Cidade, na região Nordeste da capital; mãe da motorista estava no banco do carona Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 24/01/2025 - 16h09 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h38 ) twitter

Motorista passou mal ao volante, bateu em caminhonete e invadiu a pista do Move, na altura do Cidade Nova

Um carro ficou com a frente completamente destruída após um acidente no início da tarde desta sexta-feira (24), na Avenida Cristiano Machado, altura do número 2.885, no bairro Cidade Nova, na região nordeste de Belo Horizonte.

A motorista, de 36 anos, passou mal ao volante quando passava em frente a Feira dos Produtores, no sentido Bairro-Centro. O trânsito ficou completamente parado na região por mais de uma hora. Com o carro desgovernado, ela acabou colidindo na traseira de uma caminhonete e na sequência atravessou a via em alta velocidade e só parou ao colidir no meio fio da pista do move.

A mãe da condutora estava no banco do carona e também passou mal com a batida. Segundo a Polícia Militar, as duas perderam a consciência com a colisão e ficaram presas às ferragens. Elas foram socorridas por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas sem gravidade.

A caminhonete, atingida na traseira, também ficou bastante danificada. Parte do gradil que dividia a pista comum de rolamento da faixa do MOVE foi arrancada pelo carro.

