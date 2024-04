Aos 90 anos, amigo de Ziraldo revela como se sentiu ao servir de inspiração para personagem Dias após a morte do cartunista, colega revela detalhes do convívio e das aventuras com o artista mineiro

MORRE ZIRALDO Colega revela detalhes do convívio e das aventuras com o artista mineiro (Vinícius Rangel / Record Minas)

Assim como nos contos de fadas, Pedro Nunes, de 90 anos, viu seu nome ser imortalizado em livros da noite para o dia, há algumas décadas. Ele foi homenageado pelo amigo Ziraldo na Turma do Pererê, o primeiro gibi do cartunista mineiro. A decisão pegou de surpresa Pedro e os outros colegas que aparecem na obra.

“Ziraldo não falou que ia fazer [o gibi]. Ele fez a revista à maneira dele, do jeito dele”, relembra.

Na obra lançada em 1958, Nunes é o Tatu Pedro. “Depois de certo tempo, ele falava assim: ‘cada personagem é dono do seu personagem. Ele pode fazer o que ele quiser’. Porque ele sabia que os amigos dele jamais fariam alguma coisa errada. Ele imortalizou as pessoas”, completou.

A Turma do Pererê, publicada originalmente na revista O Cruzeiro, foi o primeiro quadrinho nacional totalmente colorido. As histórias se passavam na floresta fictícia brasileira Mata do Fundão, com inspirações também no Sítio do Picapau Amarelo, obra de Monteiro Lobato.

“Eu senti muito orgulho e continuo gostando. É uma coisa boa ter um amigo que conta histórias”, comenta o idoso dias após Ziraldo morrer aos 91 anos.

Pedro Nunes deu detalhes da convivência e das aventuras com o colega chargista. Ouça abaixo a íntegra da conversa no podcast Repórter Record Minas.