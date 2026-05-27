A Hora da Venenosa: Adélia Prado recebe alta hospitalar
Escritora Mineira de 90 anos estava internada para tratar um quadro infeccioso
A escritora mineira Adélia Prado, de 90 anos, recebeu alta hospitalar em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Internada desde o dia 14 de maio para tratar um quadro infeccioso, a poetisa apresentou melhora no quadro clínico e teve a alta definida após avaliação das equipes médicas. Está foi a segunda internação de Adélia em 2026. Em janeiro, a escritora sofreu uma queda e precisou passar por duas cirurgias.
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