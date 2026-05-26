Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

A Hora da Venenosa: Virginia e Zé Felipe interagem em festa da filha

Interação entre os pais e ausência do avô chamaram atenção em aniversário luxuoso da Maria Alice

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

A filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe completou cinco anos e ganhou uma festa digna de cinema. Mas o que chamou atenção mesmo foi o clima entre o ex-casal. Mesmo separados, os dois mostraram sintonia durante a comemoração, e o Zé Felipe chegou a subir no palco e cantar uma música romântica para a Virginia.
Outro detalhe que não passou despercebido foi a ausência do cantor Leonardo, avô da aniversariante. O sumiço do sertanejo deixou os fãs intrigados, principalmente após uma publicação feita por ele nas redes sociais, com a legenda: “Amanhã, eu não sei”.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Hora da Venenosa
  • Virginia
  • Zé Felipe

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.