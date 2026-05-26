A Hora da Venenosa: Virginia e Zé Felipe interagem em festa da filha

A filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe completou cinco anos e ganhou uma festa digna de cinema. Mas o que chamou atenção mesmo foi o clima entre o ex-casal. Mesmo separados, os dois mostraram sintonia durante a comemoração, e o Zé Felipe chegou a subir no palco e cantar uma música romântica para a Virginia.

Outro detalhe que não passou despercebido foi a ausência do cantor Leonardo, avô da aniversariante. O sumiço do sertanejo deixou os fãs intrigados, principalmente após uma publicação feita por ele nas redes sociais, com a legenda: “Amanhã, eu não sei”.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!