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A Hora da Venenosa: Capital Inicial cancela turnê nos EUA após problemas com vistos

Banda afirma que a falta de liberação para profissionais essenciais inviabilizou a realização dos shows

Balanço Geral MG|Do R7

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A banda Capital Inicial cancelou os shows que faria nos Estados Unidos entre os dias 24 e 28 de junho, em cidades como Boston, Nova York, Miami e Orlando.

Segundo os integrantes do grupo, todos os músicos possuem vistos regulares para entrada no país. No entanto, a liberação de vistos para profissionais considerados essenciais à realização da turnê não foi concedida, o que inviabilizou a continuidade da agenda.

Nas redes sociais, a banda publicou um comunicado oficial informando o cancelamento e explicando que a ausência dessa equipe compromete a estrutura necessária para manter o padrão de qualidade dos shows.

Com isso, as apresentações previstas foram suspensas, e ainda não há nova data para a realização da turnê.

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