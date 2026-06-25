A Hora da Venenosa: Capital Inicial cancela turnê nos EUA após problemas com vistos

A banda Capital Inicial cancelou os shows que faria nos Estados Unidos entre os dias 24 e 28 de junho, em cidades como Boston, Nova York, Miami e Orlando.



Segundo os integrantes do grupo, todos os músicos possuem vistos regulares para entrada no país. No entanto, a liberação de vistos para profissionais considerados essenciais à realização da turnê não foi concedida, o que inviabilizou a continuidade da agenda.



Nas redes sociais, a banda publicou um comunicado oficial informando o cancelamento e explicando que a ausência dessa equipe compromete a estrutura necessária para manter o padrão de qualidade dos shows.



Com isso, as apresentações previstas foram suspensas, e ainda não há nova data para a realização da turnê.



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