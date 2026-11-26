O ator Humberto Martins passou por uma radiocirurgia, procedimento que utiliza radiação de alta precisão para tratar determinadas doenças no cérebro, sem a necessidade de abrir o crânio. O artista realizou o tratamento para combater um tremor essencial de origem hereditária, condição neurológica que provoca movimentos involuntários.



O procedimento foi bem-sucedido, e a previsão é de que o ator se recupere em 24 horas. Humberto deve retomar os compromissos profissionais e seguir normalmente com a agenda de trabalho.



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