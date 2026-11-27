Veja momento em que caçamba é arrastada durante temporal em Belo Horizonte
Câmeras flagraram momento; moradora havia solicitado contêiner de entulhos durante uma obra na casa dela
Uma caçamba de entulhos foi empurrada pela enxurrada que se formou após as fortes chuvas na rua Major Lage, bairro Ouro Petro, região da Pampulha em Belo Horizonte. De acordo Anita, moradora da região, ela solicitou a caçamba após a mesma realizar uma obra no telhado na sua casa.
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