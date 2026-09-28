A Hora da Venenosa: Confira a edição desta segunda-feira (28)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": o cantor Natanzinho Lima perdeu a paciência e precisou interromper um show em Betim, região metropolitana de BH, depois que alguns fãs invadiram o palco para conseguir uma foto com o artista. E mais: a fila andou para o ator Cauã Raymond? É o que sugere sua viagem à Bahia. O ator passou um final de semana acompanhado de uma modelo e estudante 26 anos mais nova. Será que agora é oficial?



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!