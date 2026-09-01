A Hora da Venenosa: Confira a edição desta terça (1)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": o ex-piloto de Fórmula 1, Rubinho Barrichello, está oficialmente fora da pista! Ele assumiu namoro com a influenciadora mineira, Cíntia Chagas. E mais: depois de especulações, o surfista Pedro Scooby confirmou o término do relacionamento de sete anos com a modelo Cíntia Dicker, com quem tem uma filha.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!