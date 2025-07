A Hora da Venenosa: Edu Guedes passa por cirurgia para retirada de tumor e segue em recuperação

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor no pâncreas. O procedimento, realizado em um hospital de São Paulo, durou cerca de seis horas e foi considerado bem-sucedido pela equipe médica. A operação foi inicialmente motivada por complicações nos rins. Durante os exames mais detalhados, os médicos identificaram um tumor, o que levou à necessidade de remoção imediata. Edu Guedes segue internado e em recuperação, em um momento descrito como delicado pelos profissionais de saúde que o acompanham. A equipe do apresentador agradeceu o carinho dos fãs e reforçou a importância do apoio neste momento.



