A Hora da Venenosa: familiares e amigos se despedem da cantora Preta Gil em velório no RJ

O velório de Preta Gil aconteceu, nesta sexta-feira (25), no Teatro Municipal do Rio de Janeiro , reunindo familiares, amigos e fãs para prestar as últimas homenagens. Um telão exibiu imagens da cantora, enquanto coroas de flores enfeitavam o local. Um circuito de blocos de rua passará a levar o nome da cantora como forma de tributo. Preta Gil faleceu aos 50 anos, vítima de câncer no intestino.



