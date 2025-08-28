Logo R7.com
A Hora da Venenosa: Faustão recebe alta após internação por infecção e múltiplos transplantes

Apresentador de 75 anos passa a recuperação em casa após receber coração, rim e fígado nos últimos dois anos

Balanço Geral MG|Do R7

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (28). Ele estava internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda, com sepse.

Nos últimos dois anos, Faustão passou por quatro transplantes: inicialmente um coração e um rim, e, recentemente, precisou de um retransplante de rim e também recebeu um fígado novo.

Segundo boletim do hospital, o apresentador apresenta bom funcionamento dos órgãos transplantados e encontra-se bem clinicamente. Agora, seguirá o tratamento de recuperação em casa.

