A Hora da Venenosa: Fernanda Montenegro denuncia propaganda enganosa com imagem falsa
'O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime!', relata a atriz
A atriz Fernanda Montenegro fez uma publicação nas redes sociais para denunciar o uso indevido de sua imagem e de sua voz, que estão sendo utilizadas para uma publicidade enganosa de medicamento para idosos.
"Quero denunciar aqui o uso do meu nome, da minha pessoa, na propaganda de um remédio para idosos. O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime!", relata a artista.
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